A vevők döntöttek: ezeket az ingatlanokat viszik el a leggyorsabban
Az ingatlanpiacról szóló elemzések többsége az aktuális kínálatra koncentrál: hány lakás és ház közül választhatnak a vevők, hogyan alakulnak a négyzetméterárak, és mely térségekben drágultak leginkább az ingatlanok. A hirdetési árak azonban önmagukban csak az eladók várakozásait mutatják. Arról, hogy a vevők valójában mit fogadnak el, sokkal többet árul el, ha a jelenleg is elérhető kínálatot összevetjük azokkal a hirdetésekkel, amelyek időközben eltűntek az adatbázisból.
Az eltűnt hirdetések természetesen nem minden esetben jelentenek lezárt adásvételt: egy ingatlant átmenetileg is levehetnek…Tovább a teljes cikkre
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