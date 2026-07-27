A vevők döntöttek: ezeket az ingatlanokat viszik el a leggyorsabban

Az ingatlanpiacról szóló elemzések többsége az aktuális kínálatra koncentrál: hány lakás és ház közül választhatnak a vevők, hogyan alakulnak a négyzetméterárak, és mely térségekben drágultak leginkább az ingatlanok. A hirdetési árak azonban önmagukban csak az eladók várakozásait mutatják. Arról, hogy a vevők valójában mit fogadnak el, sokkal többet árul el, ha a jelenleg is elérhető kínálatot összevetjük azokkal a hirdetésekkel, amelyek időközben eltűntek az adatbázisból.

Az eltűnt hirdetések természetesen nem minden esetben jelentenek lezárt adásvételt: egy ingatlant átmenetileg is levehetnek…