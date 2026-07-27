Sokk a magyar fiataloknak: sokan már teljesen lemondtak a saját lakásról, az albérletpiacon pedid újabb drágulás jöhet
A felvételi ponthatárok kihirdetésével ismét felpöröghet az albérletpiac, ami a szakértők szerint újabb áremelkedést hozhat az egyetemvárosokban. Közben egyre több fiatal érzi úgy, hogy saját lakásra már szinte esélye sincs: egy friss kutatás szerint a Z generáció több mint fele úgy gondolja, soha nem tud majd saját otthont vásárolni. A Pénzcentrum a piac szereplőit kérdezte a fiatalok lakhatási helyzetével kapcsolatban.
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