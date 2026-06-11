20-40 millió forint lakáshitel: hol fizetsz milliókkal kevesebbet ugyanazért az ingatlanért?
Mindenki a legfeljebb 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitelről beszél, miközben sokan valójában a 6–7%-os piaci lakáshitellel kalkulálhatnak. Mutatjuk, mit jelent ez a gyakorlatban: mennyi lesz a törlesztőd 20, illetve 40 milliónál, mennyit bukhatsz egy rossz bankválasztáson, és hogyan derítheted ki még lakáskeresés előtt, hogy mennyi hitelt vehetsz fel. A Bankmonitor egy másik, a napokban […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.