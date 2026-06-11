20-40 millió forint lakáshitel: hol fizetsz milliókkal kevesebbet ugyanazért az ingatlanért?

Mindenki a legfeljebb 3%-os kamattal elérhető Otthon Start hitelről beszél, miközben sokan valójában a 6–7%-os piaci lakáshitellel kalkulálhatnak. Mutatjuk, mit jelent ez a gyakorlatban: mennyi lesz a törlesztőd 20, illetve 40 milliónál, mennyit bukhatsz egy rossz bankválasztáson, és hogyan derítheted ki még lakáskeresés előtt, hogy mennyi hitelt vehetsz fel. A Bankmonitor egy másik, a napokban […]