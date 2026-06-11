Jön az AI, ami vásárol, foglal és fizet – de csak akkor, ha te akarod

A Gránit Bank sikeresen tesztelte Magyarországon a Mastercard legújabb AI-alapú fizetési megoldását. Az eredmény technikailag már lehetséges, amellyel egy mesterséges intelligencia a te nevedben intézheti a hétköznapi pénzügyi teendőket – a repülőjegyfoglalástól a vásárláson át az előfizetések kezeléséig. De aggodalomra semmi ok: csakis a Te irányításoddal. Mi történt pontosan? A Gránit Bank 2026 májusában egy […]