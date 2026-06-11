Jön az AI, ami vásárol, foglal és fizet – de csak akkor, ha te akarod
A Gránit Bank sikeresen tesztelte Magyarországon a Mastercard legújabb AI-alapú fizetési megoldását. Az eredmény technikailag már lehetséges, amellyel egy mesterséges intelligencia a te nevedben intézheti a hétköznapi pénzügyi teendőket – a repülőjegyfoglalástól a vásárláson át az előfizetések kezeléséig. De aggodalomra semmi ok: csakis a Te irányításoddal. Mi történt pontosan? A Gránit Bank 2026 májusában egy […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.