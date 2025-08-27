TOVÁBBI KÖNNYÍTÉSEKET HOZ AZ OTTHON START MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítások több ponton bővítik és rugalmasabbá teszik a lakáscélú állami támogatások igénybevételét. A Duna House szakértője szerint az intézkedések közvetlen hatással lehetnek az ingatlanpiacra, különösen a 80-150 millió forintos ársávban.



A legfontosabb változások

Értékhatár-emelés : a CSOK Plusz és a Falusi CSOK esetében a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt.

: a CSOK Plusz és a Falusi CSOK esetében a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt. Átjárhatóság a támogatások között : az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.

: az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal. Kombinálhatóság : egyszerre maximum két támogatott kölcsön vehető fel, a fix 3%-os hitel mellé a CSOK Plusz vagy a Falusi CSOK kapcsolható.

: egyszerre maximum két támogatott kölcsön vehető fel, a fix 3%-os hitel mellé a CSOK Plusz vagy a Falusi CSOK kapcsolható. Banki folyamatok egyszerűsödése : a CSOK Plusz és az Otthon Start ugyanazon banknál, külön ügyintézési költség nélkül igényelhető.

: a CSOK Plusz és az Otthon Start ugyanazon banknál, külön ügyintézési költség nélkül igényelhető. Adóstársi korlátozások : adóstársként kizárólag a házastárs vagy a szülők vonhatók be, de a szülők nem szerezhetnek tulajdont.

: adóstársként kizárólag a házastárs vagy a szülők vonhatók be, de a szülők nem szerezhetnek tulajdont. Kamattámogatás pontosítása: az állami kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a bank által ténylegesen alkalmazott kamatot.

„A változtatások bővítik a támogatott ingatlanok körét, valamint növelik a fiatal családok finanszírozási rugalmasságát. Az értékhatár emelésével olyan lakások és házak is bekerülnek a támogatott körbe, amelyek korábban túl drágának számítottak. Így ez a lépés a 80-150 millió forintos ársávban is tovább élénkíti a keresletet” – emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A rugalmasságot mutatja, hogy az Otthon Start később CSOK Plusszá alakítható, így a fiatal, gyermektelen igénylők is előbb beléphetnek a lakáspiacra, majd családalapítás után ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak lesznek, mint a CSOK Plusz igénylők.

Konkrét hatás egy példán keresztül

Egy háromgyermekes család budapesti lakásvásárlás esetén a módosítás előtt legfeljebb 80 millió forintos ingatlanra vehetett fel CSOK Pluszt. Így például egy 95 millió forintos lakás kiesett a támogatott körből. A mostani szabályozás viszont 100 millió forintos értékhatárt enged, vagyis a család jogosulttá válik: 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, 50 millió forint fix 3%-os hitelre, míg a fennmaradó összeget piaci hitelből vagy saját forrásból fedezheti.

Ez a módosítás így közvetlenül növeli a családok vásárlóerejét, miközben tovább élénkíti a középkategóriás lakások piacát.