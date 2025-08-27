Az International Workplace Group – a világ vezető munkaterület szolgáltatója, amelyhez a Spaces és a Regus, márkák is tartoznak – újabb csúcskategóriás rugalmas munkateret nyit Miskolcon. Ahogy a rugalmas munkavégzés az utóbbi években egyre népszerűbbé válik Magyarországon, úgy az IWG helyszínek iránti érdeklődés is jelentősen emelkedik, az új miskolci nyitás segít kielégíteni a növekvő keresletet.

Az új Regus Macropolis privát irodákat, tárgyalókat, co-working és kreatív tereket kínál a bérlők számára.

Tovább erősödik az IWG magyarországi jelenléte, amely fémjelzi a cég azon törekvését, hogy a jövőben minél több helyszínen kínáljon csúcsminőségű megoldást az egyre népszerűbb platform munkavégzéshez és az ehhez kapcsolódó igények kiszolgálásához.

Az irodaház tulajdonosával kötött partnerségi megállapodás eredményeként az International Workplace Group a Regus márkával magas színvonalú, minden igényt kiszolgáló rugalmas munkakörnyezetet kínál ügyfeleinek.

Az International Workplace Group 2024-ben világszerte 624 új központtal bővült, 899 új helyszínre kötött megállapodást, és rekordbevételt, valamint folyamatos cashflow- és nyereségnövekedést ért el.

Az International Workplace Group legújabb miskolci helyszínének megnyitása újabb mérföldkő a vállalat életében. 2024-ben a cég, története eddigi legnagyobb bevételét, cashflow- és eredménynövekedését könyvelte el, valamint jelentős hálózatnövekedést ért el: 899 új helyszínre írt alá megállapodást, és 624 újabb központot nyitott meg.

Az észak-magyarországi régió központjában, Miskolcon található új létesítmény az International Workplace Group azon célkitűzéseit szolgálja, amelyek a régióban tapasztalható magas színvonalú és rugalmas munkaterületek iránti fokozódó kereslet kielégítésére irányulnak. A helyszín Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából is könnyen megközelíthető, míg a főváros, Budapest mindössze 180 kilométerre fekszik.

Az irodaközpont a négy épületből álló Macropolis komplexumban nyílik meg, amely a város központjában, a Búza téri buszpályaudvar és villamosmegállók közelében található. A komplexum számos kényelmi szolgáltatást kínál, többek között éttermeket, kávézókat, üzleteket, zöld pihenőterületeket, valamint a régió legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója, a MacroKlinika által nyújtott egészségügyi ellátást.

A hamarosan megnyíló Regus Macropolis irodaközpont számos szektorban, például a gépiparban, vegyiparban, szolgáltatóiparban, kereskedelemben és idegenforgalomban működő, kis- és középvállalkozások és start-upok számára biztosít majd helyet.

Az IWG “Design Your Own Office” szolgáltatása lehetővé teszi a cégek számára, hogy teljes mértékben az igényeikhez igazítsák az irodájukat. Az új Regus irodaközpont privát irodákat, tárgyalókat, coworking és kreatív területeket kínál az érdeklődőknek.

Az épület tulajdonosa az IWG platformját választotta, hogy a hibrid munkavégzés iránti gyorsan növekvő keresleten keresztül maximalizálja ingatlanjuk megtérülését.

A legújabb tudományos kutatások szerint a rugalmas munkarend számos előnyt biztosít a munkavállalók számára, beleértve a munka és magánélet közti jobb egyensúlyt, a pénzügyi megtakarításokat és az egészségügyi előnyöket. A munkáltatók szintén profitálnak a hibrid munkamodellekből, amelyek a vállalat termelékenységének növelését, költségmegtakarítást és egy hatékonyabb, elkötelezettebb munkaerőt eredményeznek.

A rugalmas és decentralizált munkavégzés népszerűségének és a piac átalakulásának következtében az előrejelzések szerint 2030-ra az összes kereskedelmi ingatlan 30%-a rugalmas munkaterület lesz. Így a vállalatok jelentősen alacsonyabb költségalappal dolgozhatnak, amely a cégeknek alkalmazottanként átlagosan akár 11 ezer dolláros megtakarítást jelenthet.

Az International Workplace Group a világ vezető munkaterület szolgáltatója, több mint 120 országban közel 4 000 helyszínnel rendelkezik. A tagok az IWG alkalmazáson keresztül hozzáférhetnek az összes helyszín összes üzleti szolgáltatáshoz.

Tekintettel arra, hogy világszerte mintegy 1,2 milliárd munkavállaló végez szellemi munkát, és a potenciálisan kiszolgálható piac értéke meghaladja a 1,76 billió eurót, a vállalat a közeljövőben exponenciális növekedési lehetőségre számít. Az IWG 2024-ben 899 új partnerhelyszínt nyitott, és a Fortune 500-as cégek 83 százaléka megtalálható az ügyfelei között.

Mark Dixon, az International Workplace Group PLC vezérigazgatója és alapítója: „Ezzel az új megnyitóval tovább erősödött jelenlétünk Magyarországon. Miskolc fontos üzleti központként nagyszerű hely számunkra, hogy lendületet adjunk terjeszkedési terveinknek. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Nemzetközi Befektetési Holding Kft.-vel együttműködve tovább dolgozhatunk a Regus márka fejlesztésén, csúcsminőségű munkahelyeket teremtve az irodaépületben.”

„A Macropolis megnyitása olyan időszakban valósul meg, amikor egyre több vállalat ismeri fel a rugalmas és platformmunka népszerűségét a munkavállalók körében. Ezek a munkamódszerek elősegítik a munka és a magánélet közötti egyensúly javítását és növelik a dolgozói elégedettséget, miközben jelentős előnyöket kínálnak a cégek számára is. Szolgáltatási modellünk bizonyítottan növeli a termelékenységet, és lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy jelentősen csökkentett költségek mellett rugalmasan kezeljék a létszámot, igényeik szerint növelve vagy csökkentve azt. Ezenkívül több ezer helyszínhez biztosítunk hozzáférést.”

További információért látogasson el az www.iwgplc.com weboldalra, az IWG-vel való partnerségről pedig a https://www.iwgplc.com/develop-a-location oldalon talál bővebb információt.