Otthon Starttal is megvehetők: 4 különleges lakás, amely most sok vevő figyelmét felkeltheti

Az Otthon Start Program továbbra is komoly segítséget jelent azoknak, akik első saját otthonukat keresik. A kedvezményes finanszírozási lehetőségnek köszönhetően egyre többen nézelődnek a használt lakások piacán is, ahol a felújított, azonnal költözhető ingatlanok iránt különösen erős a kereslet. Összegyűjtöttünk négy olyan lakást az ország különböző pontjairól, amelyek nemcsak jó állapotukkal, hanem egyedi adottságaikkal is kitűnnek a kínálatból.

Polgári hangulat modern köntösben Pápán

A pápai Külső-Veszprémi úton található, több mint 100 négyzetméteres lakás első pillantásra is különleges atmoszférát áraszt. A…