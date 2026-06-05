Otthon Starttal is megvehetők: 4 különleges lakás, amely most sok vevő figyelmét felkeltheti
Az Otthon Start Program továbbra is komoly segítséget jelent azoknak, akik első saját otthonukat keresik. A kedvezményes finanszírozási lehetőségnek köszönhetően egyre többen nézelődnek a használt lakások piacán is, ahol a felújított, azonnal költözhető ingatlanok iránt különösen erős a kereslet. Összegyűjtöttünk négy olyan lakást az ország különböző pontjairól, amelyek nemcsak jó állapotukkal, hanem egyedi adottságaikkal is kitűnnek a kínálatból.
Polgári hangulat modern köntösben Pápán
A pápai Külső-Veszprémi úton található, több mint 100 négyzetméteres lakás első pillantásra is különleges atmoszférát áraszt. A…
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.