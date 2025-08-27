Tolna vármegye berobbant: itt nőttek legjobban a bérek egy év alatt

Megérkeztek a legfrissebb kereseti statisztikák 2025 júniusára vonatkozóan. Miközben a mediánjövedelem tovább kapaszkodott felfelé, az átlagos bruttó bér inkább megtorpant. Júniusban az országos teljes munkaidőben dolgozók átlagos bruttó keresete 704 371 forint volt, a mediánbér 567 731 forint, ám ez folyamatosan emelkedik: januárban még 539 ezer forintról indult, és hónapról hónapra kúszik felfelé. Ez azt […]