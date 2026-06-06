Évtizedekkel később is halálos lehet: zéró toleranciát hirdettek az azbeszttel dolgozó kontárok ellen
Komoly figyelmeztetést adott ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ): azonnali és szigorú fellépést sürgetnek az azbesztmentesítés területén, mert a szakszerűtlen bontások és a szabálytalan hulladékkezelés évtizedekkel később is súlyos egészségügyi következményekhez vezethet. A szervezet szerint ideje kiszorítani a piacról az engedély és megfelelő felszerelés nélkül dolgozó kontárokat – tájékoztatott a Portfolio.
Még mindig rengeteg veszélyes azbeszt lehet a régi épületekben
Bár az azbeszt felhasználását már évek óta tiltják, Magyarországon továbbra is jelentős mennyiségben található meg régi épületekben, tetőfedő palákban,…
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