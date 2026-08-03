Sokan későn veszik észre az árcsökkentéseket – ezzel az appal akár mindenki más előtt értesülhetsz róluk
Az ingatlanpiacon ma már nem mindig az nyer, aki a legnagyobb költségvetéssel vág neki a keresésnek. Gyakran sokkal fontosabb, hogy ki értesül elsőként egy frissen megjelent hirdetésről vagy egy jelentős árcsökkentésről. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás és az Ingatlantájoló Árfigyelő szolgáltatása pontosan ebben segít: automatikusan jelez, amikor a keresési feltételeidnek megfelelő új ingatlan kerül fel, vagy amikor egy kiszemelt lakás ára csökken.
A legjobb lakásokra gyakran órák alatt lecsapnak
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