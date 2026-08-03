Győrben folytatod tanulmányaidat? Mutatjuk a legjobb kiadó lakásokat az egyetem közeléből!

A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetésével Győrben is kezdetét vette az albérletszezon. A Széchenyi István Egyetemre idén 4697 elsőéves hallgató nyert felvételt, miközben a legtöbb képzésen a tavalyinál is magasabb ponthatárokat kellett teljesíteni. A népszerű egyetemre érkező több ezer diák közül sokan most kezdik meg a megfelelő kiadó lakás vagy albérlet keresését, ami várhatóan ismét felpörgeti a helyi bérlakáspiacot. Összegyűjtöttünk néhány győri kiadó lakást, amelyek jó választást jelenthetnek egyetemisták számára.

Felújított lakás a Zrínyi utcában

A belvárosban, a Zrínyi utcában várja…