Egyre nagyobb alkukat harcolnak ki a vevők a belvárosi lakáspiacon

Miközben az elmúlt hónapokban fokozatosan visszatért az érdeklődés Budapest belső kerületeinek ingatlanpiacára, a vásárlók továbbra is rendkívül óvatosak. A bizonytalan piaci környezet, a magas árak és a visszafogott befektetői aktivitás miatt egyre több eladó kénytelen szembesülni azzal, hogy a korábban megszokott árszinteken már nehezebb vevőt találni.

A Balla Ingatlan tapasztalatai szerint a VI., VII., VIII. és IX. kerületben az idei év elejét még visszafogott forgalom jellemezte, amit a választások előtti kivárás tovább erősített. Bár az új kormány megalakulása után élénkülni…