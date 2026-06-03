Egyre nagyobb alkukat harcolnak ki a vevők a belvárosi lakáspiacon
Miközben az elmúlt hónapokban fokozatosan visszatért az érdeklődés Budapest belső kerületeinek ingatlanpiacára, a vásárlók továbbra is rendkívül óvatosak. A bizonytalan piaci környezet, a magas árak és a visszafogott befektetői aktivitás miatt egyre több eladó kénytelen szembesülni azzal, hogy a korábban megszokott árszinteken már nehezebb vevőt találni.
A Balla Ingatlan tapasztalatai szerint a VI., VII., VIII. és IX. kerületben az idei év elejét még visszafogott forgalom jellemezte, amit a választások előtti kivárás tovább erősített. Bár az új kormány megalakulása után élénkülni…Tovább a teljes cikkre
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