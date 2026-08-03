Hatalmas átalakulás jöhet a BME-n: teljesen megváltozhat a legendás egyetemi campus
Nemcsak felújításokról, hanem egy átfogó szemléletváltásról is döntött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A több mint 120 éves campus számos épülete elöregedett, miközben a hallgatók és az oktatók igényei is gyökeresen megváltoztak az elmúlt években. A következő időszakban ezért energetikai korszerűsítések, tetőfelújítások, új közösségi terek és modern tanulási környezet kialakítása is napirendre kerülhet – derül ki a Magyar Építők cikkéből.
A BME honlapján megjelent interjúban Mikó Zoltán műszaki igazgató ismertette, milyen nagyszabású fejlesztések készülnek az egyetem ikonikus campusán.
Négy…Tovább a teljes cikkre
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