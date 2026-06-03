Mi folyik Budapest körül? Ezekre a településekre menekülnek most ezrével a családok – van, ahol már szinte megtelt a város

Miközben Budapest lakossága tovább csökken, a főváros körüli agglomeráció egyes településein valóságos népességrobbanás zajlik – derül ki a Pénzcentrum cikkéből. Vannak helyek, ahol olyan ütemben nő a lakosságszám, hogy az infrastruktúra alig tud lépést tartani a változással, és egyre több önkormányzat kényszerül szembenézni a kérdéssel: meddig bírja még a település a beköltözési hullámot?

A legfrissebb adatok alapján 2026-ban sem tört meg a kiköltözési trend. Sőt, több agglomerációs település továbbra is az ország leggyorsabban növekvő lakóhelyei közé tartozik.

A home office…