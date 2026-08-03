Otthon 
magazin@otthonterkep.hu Otthonterkep

Lakást adsz ki? Erre figyelmeztet most a NAV – egy apró hiba is kellemetlen következményekkel járhat

A felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után országszerte megélénkült az albérletpiac, ezért a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a lakást bérbe adók és a bérlők számára. A hatóság szerint néhány alapvető szabály betartásával később számos vita és kellemetlenség elkerülhető – írja cikkében a Portfolio.

Szerződés nélkül nem érdemes lakást bérelni
A NAV hangsúlyozza, hogy minden bérlőnek érvényes lakásbérleti szerződéssel kell rendelkeznie. Ugyanilyen fontos a bérleti díj megfizetésének igazolása is.
A legbiztonságosabb megoldás az átutalás, amelynek közlemény rovatában érdemes…

Tovább a teljes cikkre


Topsztori