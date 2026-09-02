Idén a második leggyengébb hónapot hozta az augusztus a lakáspiacon
2026 augusztusban országosan 8 077 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 255 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.
Nem hozott áttörést az utolsó nyári hónap a hazai ingatlanpiacon. Az augusztusi 8 077-es tranzakciószám – idén a második legalacsonyabb havi érték – 13,1 százalékkal marad el a júliusi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig 29 százalékos az elmaradás.
A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 augusztusban várhatóan 255 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik. A volumen 6,9 százalékkal marad el a júliusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős, 141,3 százalékos bővülést mutat.
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