Idén a második leggyengébb hónapot hozta az augusztus a lakáspiacon

2026 augusztusban országosan 8 077 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 255 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

Nem hozott áttörést az utolsó nyári hónap a hazai ingatlanpiacon. Az augusztusi 8 077-es tranzakciószám – idén a második legalacsonyabb havi érték – 13,1 százalékkal marad el a júliusi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig 29 százalékos az elmaradás.