Otthon 
Gál Erika ,

Idén a második leggyengébb hónapot hozta az augusztus a lakáspiacon

2026 augusztusban országosan 8 077 lakóingatlan-adásvétel történt, a lakáscélú jelzáloghitelek várható szerződéses összege pedig elérte a 255 milliárd forintot a Duna House havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint.

Nem hozott áttörést az utolsó nyári hónap a hazai ingatlanpiacon. Az augusztusi 8 077-es tranzakciószám – idén a második legalacsonyabb havi érték – 13,1 százalékkal marad el a júliusi szinttől, a 2025-ös azonos időszaki adatokhoz képest pedig 29 százalékos az elmaradás.

Az éves összevetésben mutatkozó visszaesés nem meglepő, hiszen tavaly ilyenkor a piac már az Otthon Start Program szeptember eleji indulására készült: a bejelentés hatására egy hónappal a bevezetés előtt megugrott a befektetési célú vásárlások száma, ami rögtön felfelé húzta a tranzakciószámot.

A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass magyarországi adatai szerint 2026 augusztusban várhatóan 255 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik. A volumen 6,9 százalékkal marad el a júliusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi augusztusi adatokhoz viszonyítva viszont jelentős, 141,3 százalékos bővülést mutat.

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