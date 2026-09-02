Személyi kölcsönt vennél fel? Attól, hogy a bank többet adna, még nem biztos, hogy ennyire van szükséged
Amikor személyi kölcsön felvételén gondolkodsz, könnyű rögtön arra koncentrálni, mekkora összeget kaphatsz a banktól. Pedig a jó kérdés valójában nem az, hogy mennyit hajlandóak neked adni, hanem az, hogy mekkora hitelt tudsz hosszú távon is biztonságosan visszafizetni. Egy magasabb hitelösszeg elsőre csábító lehet, de a nagyobb törlesztőrészlet éveken keresztül elkísérhet. Éppen ezért a bank által felkínált maximum és az általad valóban vállalható összeg között akár jelentős különbség is lehet.
Attól, hogy ennyit adna a bank, még nem biztos, hogy ennyit…Tovább a teljes cikkre
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