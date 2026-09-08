Budapest hagyományosan legkeresettebb kerületeiben hűlt le leginkább a vevői érdeklődés az elmúlt egy évben. A legfrissebb kerületi adatok szerint a XIV. kerület iránti érdeklődés 20 százalékról 15 százalékra esett, a XIII. kerületé 25-ről 21-re, a VI. kerületé 19-ről 15 százalékra. Hasonló mértékben csökkent az érdeklődés a IX., a XI. és a VII. kerület iránt is.



A hét vizsgált kerület közül egyedül a II. kerületben nem történt érdemi elmozdulás: az érdeklődés itt gyakorlatilag a tavalyi szinten áll. „Minél népszerűbb és drágább volt egy kerület egy évvel ezelőtt, most annál nagyobbat esett a kereslet iránta. A II. kerület ez alól kivétel, mert ott a vevői kör összetétele nem változott annyira, mint másutt” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A vevői kör átalakulása áll a háttérben

A jelenség szorosan összefügg azzal, hogy az elmúlt egy évben tartósan megnőtt az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosi piacon, miközben a korábban meghatározó befektetői kereslet visszaszorult. „Az első lakásukat vásárlók árérzékenyebbek, kevésbé engedhetik meg maguknak a legdrágább, népszerű kerületeket” – tette hozzá Szegő Péter. „Ez a réteg most inkább a megfizethetőbb, korábban kevésbé keresett kerületek felé fordul. Ez látszik most a drágább városrészek visszaeső érdeklődési mutatóin.”

A legnagyobb visszaesés a XIV. kerületben történt: ott az érdeklődés több mint 5 százalékponttal esett, miközben a piac egészén a keresletindex csak a nyári szezonális szint körül mozgott. A hat érintett kerületben átlagosan 3,6 százalékponttal csökkent az érdeklődés. A legkeresettebb kerületek tehát a piaci átlagnál is nagyobb mértékben vesztettek vonzerejükből.

Érdekes az is, hogy az érdeklődés nem áramlott át egy-két konkrét, olcsóbb kerület felé. A 23 fővárosi kerület közül mindössze kettőben, a XII-ben és Budafokon nőtt egy év alatt a vevői érdeklődés, a többi kerületben – a legkeresettebbeken kívül is – stagnált vagy enyhén csökkent. Mindez tehát egy általános, szinte a teljes fővárosra kiterjedő keresletlassulást mutat, amelyben a korábban legnépszerűbb kerületek estek vissza leginkább.