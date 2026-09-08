Megérkeztek a munkagépek Rákosrendezőre: bontják az egykori vasutas házakat

Hónapok óta húzódó probléma kezdődhet megoldódni Rákosrendezőn: megkezdődött az elhagyatott, egykori MÁV-dolgozók által lakott épületek bontása. A terület állapota az elmúlt időszakban jelentősen leromlott, az önkényes lakásfoglalók megjelenése pedig a környék közbiztonságát és köztisztaságát is súlyosan érintette. A bontás első szakaszát a XIII. kerületi önkormányzat saját költségén finanszírozza – derül ki a Portfolio cikkéből.

A munkagépek végül megérkeztek Rákosrendezőre, és elkezdődött az egykori vasutas lakóépületek bontása. A XIII. kerület polgármestere, Tóth József még júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez,…