Megérkeztek a munkagépek Rákosrendezőre: bontják az egykori vasutas házakat
Hónapok óta húzódó probléma kezdődhet megoldódni Rákosrendezőn: megkezdődött az elhagyatott, egykori MÁV-dolgozók által lakott épületek bontása. A terület állapota az elmúlt időszakban jelentősen leromlott, az önkényes lakásfoglalók megjelenése pedig a környék közbiztonságát és köztisztaságát is súlyosan érintette. A bontás első szakaszát a XIII. kerületi önkormányzat saját költségén finanszírozza – derül ki a Portfolio cikkéből.
A munkagépek végül megérkeztek Rákosrendezőre, és elkezdődött az egykori vasutas lakóépületek bontása. A XIII. kerület polgármestere, Tóth József még júliusban fordult nyílt levélben Karácsony Gergely főpolgármesterhez,…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.