Azbesztmentesítés Szombathelyen: szabálytalanságokat találtak a munkálatok során
Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló azbesztmentesítési munkálatok ellenőrzésekor. Közben egyre nagyobb szám rajzolódik ki a Vas vármegyei érintettségről: a hatósághoz eddig 720 helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége pedig meghaladja a 216 ezer tonnát – derül ki a Portfolio cikkéből.
Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel az Oladi platón
Fokozott figyelemmel kíséri a kormányhivatal az azbeszttartalmú útburkolat kezelését Szombathelyen, az Oladi plató utcáiban. A munkálatok célja, hogy megakadályozzák az egészségre veszélyes azbesztrostok…
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