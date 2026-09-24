Azbesztmentesítés Szombathelyen: szabálytalanságokat találtak a munkálatok során

Kisebb szabálytalanságokat tárt fel a kormányhivatal a szombathelyi Oladi platón zajló azbesztmentesítési munkálatok ellenőrzésekor. Közben egyre nagyobb szám rajzolódik ki a Vas vármegyei érintettségről: a hatósághoz eddig 720 helyszínről érkezett bejelentés, az azbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége pedig meghaladja a 216 ezer tonnát – derül ki a Portfolio cikkéből.

Az ellenőrzés hiányosságokat tárt fel az Oladi platón

Fokozott figyelemmel kíséri a kormányhivatal az azbeszttartalmú útburkolat kezelését Szombathelyen, az Oladi plató utcáiban. A munkálatok célja, hogy megakadályozzák az egészségre veszélyes azbesztrostok…