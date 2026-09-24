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Veszélyes kiskapu az ivóvízhálózatoknál: engedély nélküli termékek kerülhetnek kórházak és idősotthonok vezetékeibe

Akár az ivóvíz biztonságát is veszélyeztethetik azok az engedély nélküli, gyenge minőségű épületgépészeti termékek, amelyek kórházak és idősotthonok vízhálózatába is bekerülhetnek. Az ÉVOSZ szerint a jelenlegi ellenőrzési rendszer hiányosságai lehetőséget adnak a visszaélésekre, ezért szigorúbb piacfelügyeletet, a jogi kiskapuk bezárását és egy közhiteles digitális adatbázis létrehozását sürgeti – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Egy engedély mögé bújva kerülhetnek piacra a gyengébb termékek
Egyre több bizonytalan eredetű, alacsony minőségű épületgépészeti termék jelenik meg a hazai piacon, amelyek ivóvízzel érintkezve különösen komoly kockázatot…

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