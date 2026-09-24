Kertes, panorámás vagy wellnesses családi házat keresel? Ezek az otthonok Otthon Starttal is megvásárolhatók
Saját kertre, tágas családi élettérre vagy akár otthoni wellnessre vágysz? Négy különböző hangulatú családi ház közül is válogathatsz, amelyek mindegyike megvásárolható az Otthon Start program keretében. Zsámbéktól Miskolcon és Dunaszegen át egészen Csepregig mutatunk olyan ingatlanokat, amelyek más-más lehetőségeket kínálnak a leendő tulajdonosoknak.
Saját wellness Zsámbékon
Zsámbékon, a Mányi úton egy 100 négyzetméteres, kétszintes, mediterrán stílusú, téglából épült otthon várja új tulajdonosát. Bár társasházi albetétként szerepel a nyilvántartásban, külön bejárattal, saját használatú kerttel és parkolókkal rendelkezik, a szomszédos épülettel pedig…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.