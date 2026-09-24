Kertes, panorámás vagy wellnesses családi házat keresel? Ezek az otthonok Otthon Starttal is megvásárolhatók

Saját kertre, tágas családi élettérre vagy akár otthoni wellnessre vágysz? Négy különböző hangulatú családi ház közül is válogathatsz, amelyek mindegyike megvásárolható az Otthon Start program keretében. Zsámbéktól Miskolcon és Dunaszegen át egészen Csepregig mutatunk olyan ingatlanokat, amelyek más-más lehetőségeket kínálnak a leendő tulajdonosoknak.

Saját wellness Zsámbékon

Zsámbékon, a Mányi úton egy 100 négyzetméteres, kétszintes, mediterrán stílusú, téglából épült otthon várja új tulajdonosát. Bár társasházi albetétként szerepel a nyilvántartásban, külön bejárattal, saját használatú kerttel és parkolókkal rendelkezik, a szomszédos épülettel pedig…