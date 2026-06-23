Vitézy elárulta, mi jöhet Rákosrendezőn: erdő, tó és több ezer új otthon
Budapest egyik legnagyobb városfejlesztési lehetősége előtt áll. A hosszú ideje rendezetlen Rákosrendezőből olyan új városnegyed születhet, ahol nem felhőkarcolók és luxusprojektek, hanem közparkok, megfizethető lakások, jobb közlekedés, kollégiumok és élhető közterek kerülhetnek a középpontba.
Az Edge Fest építészeti fesztiválon tartott kerekasztal-beszélgetésen Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról beszélt: túl sokáig hagytuk, hogy a piac döntse el, mi történik a városainkban. Rákosrendező esetében most éppen az lenne a cél, hogy ez másképp történjen.
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