Kiadó lakáspiac 2026: Budapest megtorpant, Debrecen berobbant
A nyár eleje általában a kivárás időszaka az albérletpiacon. A legtöbb diák még nem tudja, melyik egyetemen folytatja tanulmányait, a július végi ponthatárhirdetés után viszont hagyományosan néhány hét alatt felpörög a kereslet, és megkezdődik az éves verseny a jobb lakásokért.
Az idei júniusi adatok alapján ugyanakkor korántsem beszélhetünk teljes uborkaszezonról. Az Ingatlantájoló kínálatában továbbra is jelentős számban találhatók kiadó lakások és házak, így a bérlők jelenleg még viszonylag széles választékból válogathatnak. Megnéztük, hogyan alakulnak az árak és a kínálat Budapesten,…Tovább a teljes cikkre
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