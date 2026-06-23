Kiadó lakáspiac 2026: Budapest megtorpant, Debrecen berobbant

A nyár eleje általában a kivárás időszaka az albérletpiacon. A legtöbb diák még nem tudja, melyik egyetemen folytatja tanulmányait, a július végi ponthatárhirdetés után viszont hagyományosan néhány hét alatt felpörög a kereslet, és megkezdődik az éves verseny a jobb lakásokért.

Az idei júniusi adatok alapján ugyanakkor korántsem beszélhetünk teljes uborkaszezonról. Az Ingatlantájoló kínálatában továbbra is jelentős számban találhatók kiadó lakások és házak, így a bérlők jelenleg még viszonylag széles választékból válogathatnak. Megnéztük, hogyan alakulnak az árak és a kínálat Budapesten,…