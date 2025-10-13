Veszélyben a Munkáshitel-program! Már több száz fiatal bajban a törlesztéssel – és ez még csak a kezdet!
Hiába kamatmentes, már több száz fiatal nem tudja fizetni a munkáshitelét – derül ki a legfrissebb adatokból. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint rohamtempóban nőhet azok száma, akik csúszásba kerülnek, és ha valaki nem lép időben, akár az egész támogatását is elveszítheti.
Több száz adós már csúszik – fél év alatt durván elszálltak a számok
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint már közel 200 adós késik kisebb-nagyobb mértékben a törlesztéssel.Ez közel 800 millió forintnyi késedelmes hitelt jelent, pedig a program csak idén…
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
Nagy bejelentést tett a Shein, ebben az európai országban nyitnak üzletet
Az ázsiai fast fashion óriás további öt bolt megnyitását is tervezi.