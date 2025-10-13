Helyi önazonosság védelme: szinte minden eddigi ötletet átvesz egy nógrádi falu

Vizslás neve eddig keveseknek mondott bármit – most viszont országos figyelmet kapott. A mindössze ezerfős nógrádi település olyan rendeletet alkotott, amellyel szinte szűrővizsgálaton kell átmenniük azoknak, akik ide szeretnének költözni. Erkölcsi bizonyítvány, adóigazolás, meghallgatás, sőt: a ház vételárának 10 százalékát is be kell fizetni a falunak! – számolt be a 24.hu.

Csak a „kiválasztottak” költözhetnek Vizslásra

Az október 1-jén hatályba lépett helyi önazonossági rendelet célja, hogy „megőrizze a település hagyományait, értékeit és közbiztonságát”.De ami elsőre szépnek hangzik, az a gyakorlatban…