Ne maradj le a legjobb ingatlan ajánlatokról — töltsd le az OtthonTérkép mobilappot!

A lakás- és házvásárlásnál az idő kulcsfontosságú. Az ingatlanárak változnak, és a legjobb ajánlatok gyorsan eltűnnek a piacról. Az OtthonTérkép mobilalkalmazás segítségével elsőként értesülhetsz az árak csökkenéséről, így mindig egy lépéssel a többi érdeklődő előtt járhatsz — akár otthon, akár úton vagy.

Miért érdemes figyelni az ingatlanárak változását?

Az ingatlanpiacon az árengedmények ritkák, és gyorsan megtalálják a vevőjüket. Ha időben értesülsz egy kedvező változásról, megvan az esélyed, hogy te lépj elsőként, és biztosítsd magadnak az álomotthont vagy a nyerő befektetést….