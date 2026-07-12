Végre visszakapják a miskolciak a Szinvát? Óriási átalakulás jöhet a patakparton

Új sétányok, kerékpárút, vízparti teraszok és közösségi terek – Miskolc egyik legnagyobb városfejlesztése készülhet el a következő években. A Szinva Zöld Folyosó projekt célja, hogy újra a városlakóké legyen a patakpart – írja a Magyar Építők.

Hosszú évek után új élet költözhet a Szinva mellé. Miskolc önkormányzata megkezdte a Szinva Zöld Folyosó projekt előkészítését, amelynek célja, hogy a Győri kapui városrészt biztonságos gyalogos- és kerékpáros útvonal kösse össze a belvárossal – méghozzá nagyrészt a patak mentén.

A beruházás azonban jóval…