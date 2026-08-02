Kiürült önkormányzati lakások várnak felújításra – most 380 millió forintból indul új program Józsefvárosban

Több száz üresen álló önkormányzati lakás vár arra Józsefvárosban, hogy újra beköltözhetővé váljon. A VIII. kerületi önkormányzat most újabb felújítási programot indít: a következő másfél évben mintegy 25 bérlakást korszerűsítenek, hogy mielőbb új bérlőkhöz kerülhessenek. A munkálatokra csaknem 380 millió forint áll rendelkezésre – ovashatjuk a Magyar Építők oldalán.

Még mindig több száz lakás áll üresen

Józsefváros mintegy 4100 önkormányzati bérlakással rendelkezik, ezek közül azonban a rossz műszaki állapot és az évtizedeken át elmaradt felújítások miatt körülbelül minden tizedik jelenleg…