Kiürült önkormányzati lakások várnak felújításra – most 380 millió forintból indul új program Józsefvárosban
Több száz üresen álló önkormányzati lakás vár arra Józsefvárosban, hogy újra beköltözhetővé váljon. A VIII. kerületi önkormányzat most újabb felújítási programot indít: a következő másfél évben mintegy 25 bérlakást korszerűsítenek, hogy mielőbb új bérlőkhöz kerülhessenek. A munkálatokra csaknem 380 millió forint áll rendelkezésre – ovashatjuk a Magyar Építők oldalán.
Még mindig több száz lakás áll üresen
Józsefváros mintegy 4100 önkormányzati bérlakással rendelkezik, ezek közül azonban a rossz műszaki állapot és az évtizedeken át elmaradt felújítások miatt körülbelül minden tizedik jelenleg…
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