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Új otthont keresel? Ezek a lakóparkok most a legizgalmasabb fejlesztések közé tartoznak

Az új építésű lakások piacán ma már nemcsak az ár és az elhelyezkedés számít, hanem az energiahatékonyság, a zöld környezet, a közlekedési kapcsolatok és a hosszú távú értékállóság is. Összegyűjtöttünk négy olyan lakóparkot, amelyek korszerű műszaki megoldásokkal, átgondolt tervezéssel és kedvező adottságokkal várják a leendő tulajdonosokat – legyen szó első otthonról, családi lakásról vagy befektetésről.

Epres Liget – Modern otthonok Debrecen fejlődő városrészében
Az Epres Liget Debrecen dinamikusan fejlődő déli városrészében épülő modern társasházfejlesztés, amely családias környezetben kínál új építésű,…

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