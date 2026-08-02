Fordulat jöhet a napelemeknél: olyasmi történhet Magyarország felett, amire kevesen számítanak
A következő hónapokban a magyar napelemes rendszerek tulajdonosai különösen kedvező időszak elé nézhetnek. Nem egy új támogatás vagy technológiai áttörés miatt, hanem egy ritka éghajlati jelenség következtében. A szakértők szerint az El Niño hatására az év második felében az átlagosnál több napsütés érheti Magyarországot, ami jelentősen növelheti a napelemek termelését – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
A kedvező előrejelzés ráadásul egy olyan időszakban érkezik, amikor a napenergia már most történelmi csúcsokat dönt Európában. Júniusban először fordult elő, hogy az Európai Unióban…Tovább a teljes cikkre
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