Új fordulat az azbesztbotrányban: feljelentést tettek az osztrák kőbányák, súlyos kiszivárogtatás miatt nyomoz a rendőrség
Az osztrák azbesztbotrány újabb fordulatot vett: már rendőrségi nyomozás is indult, miután bizalmas jelentések kerülhettek civilekhez és a sajtóhoz még azelőtt, hogy azokat maguk a kőbányák üzemeltetői megkapták volna – írja cikkében a Telex. Az ügy komoly politikai és gazdasági hullámokat vet, miközben Magyarországon is egyre több település érintett az azbeszttel szennyezett kőzúzalék miatt.
Az osztrák Kurier beszámolója szerint az ARGE Naturgestein, amely négy osztrák kőbányát képvisel, feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A szervezet szerint jogellenesen szivárogtak ki a bányákról…Tovább a teljes cikkre
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