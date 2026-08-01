Hónapok óta nem sikerül eladni a lakásod? Lehet, hogy nem az ingatlannal van a baj, hanem a hirdetéssel
Sok tulajdonos még mindig úgy gondolja, hogy az ingatlaneladás legfontosabb lépése néhány fénykép elkészítése és a hirdetés feltöltése valamelyik portálra. A mai piacon azonban ez már önmagában ritkán vezet gyors eredményre. A vásárlók minden eddiginél több ajánlat közül válogathatnak, néhány perc alatt összehasonlítják az árakat és a paramétereket, ezért már az első benyomás is döntő lehet.
Ma azok az eladók kerülnek előnybe, akik tudatosan építik fel a hirdetésüket: pontosan tudják, kiket szeretnének megszólítani, megfelelő árat szabnak, igényes fotókat készítenek, és…Tovább a teljes cikkre
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