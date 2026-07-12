A mai luxuslakóparkokból lesznek a holnap problémás negyedei? Szakértő figyelmeztet: már most látszanak a veszély jelei
Több mint félmillió üres lakás áll Magyarországon, miközben emberek milliói küzdenek lakhatási problémákkal. Eközben egymás után épülnek az új lakóparkok – de lehet, hogy éppen ezekből lesznek 30-40 év múlva a városok új problémás negyedei? Egy szakértő szerint a veszély valós, és már most látszanak az intő jelek – olvashatjuk a Portfolio cikkében.
Első hallásra teljesen érthetetlennek tűnik a helyzet. Magyarországon közel 570 ezer lakás áll üresen, miközben becslések szerint hárommillió ember él valamilyen lakhatási nehézséggel. Nem az a kérdés…Tovább a teljes cikkre
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