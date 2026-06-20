Végleg eldőlt a Városliget sorsa? Kimondta a kormány: nem épülnek újabb épületek

Hosszú évek vitái után fontos döntés született a Városliget jövőjéről. A kormány csütörtöki határozatában egyértelművé tette: nem épülnek újabb épületek a parkban, a korábban lezárt területeket pedig parkosítják. Emellett teljesen megújulhat a Hősök tere, és megszűnhet a Városligeten átvezető autóforgalom is – írja a Portfolio.

A feladatok koordinálásával Magyar Péter miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztert bízta meg, akinek már őszre konkrét javaslatokat kell letennie az asztalra.

Új közparkok jöhetnek a korábbi építési területek helyén

A kormányhatározat értelmében a…