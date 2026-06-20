Eladó a lakásod? Ezen az 5 hibán rengeteg pénz és hónapok múlhatnak
A jelenlegi ingatlanpiacon egyáltalán nem mindegy, hogyan kerül piacra egy lakás. Miközben egyes ingatlanok hónapokig, sőt akár egy évnél is tovább várnak a megfelelő vevőre, mások néhány hét alatt gazdára találnak. Sokan ilyenkor a szerencsére vagy a kedvező piaci környezetre hivatkoznak, a valóságban azonban a gyors értékesítés mögött legtöbbször tudatos stratégia áll.
Azok a tulajdonosok, akik sikeresen és viszonylag rövid idő alatt adják el ingatlanukat, általában nem egyszerűen feltöltik a hirdetést, majd várják a csodát. Már az első pillanattól kezdve…Tovább a teljes cikkre
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