Megtört a lakásdrágulás lendülete, de a hitelfelvételi kedv nem csillapodik: rekordközeli összegek áramlanak a piacra

Új szakaszba lépett a magyar lakáspiac. Bár az elmúlt évek brutális áremelkedése után egyre látványosabban lassul a drágulás üteme, a lakásvásárlási kedv továbbra sem csökkent. Sőt, a hitelfelvétel soha nem látott tempóban pörög, és az idei évben rekordközeli összeget vehetnek fel a magyarok lakáscélra – olvashatjuk a Portfolio cikkében.

Az MBH Elemzési Centrum legfrissebb Lakáspiaci Kitekintője szerint a piac egy kiegyensúlyozottabb szakaszba lépett, ahol a kereslet továbbra is erős, miközben a kínálat még csak most próbál felzárkózni.

Már nem száguldanak…