Véget érhet a lakáshitel-őrület? Az Otthon Start iránt hirtelen elpárolgott az érdeklődés – de a háttérben egészen más történik!
Úgy tűnik, a szeptemberi rajt után lassan kifulladhat az Otthon Start-láz – legalábbis az internetes keresések alapján. A Bank360 friss elemzése szerint a program iránti érdeklődés az utóbbi hetekben fokozatosan csökkent, különösen az online térben – olvashatjuk az Economx oldalán.
De vajon tényleg kezd lecsengeni Magyarország legnépszerűbb támogatott lakáshitele, vagy csak a „nyári hype” után jöhet a vihar előtti csend?
Fogy az online lelkesedés
A program bejelentésekor, július–augusztusban valóságos roham indult a keresőkben: mindenki az Otthon Start 3%-os fix hitelről…
