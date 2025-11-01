Súlyos hiba az Otthon Startban? Több ezer házaspár járhat pórul a 3%-os hitellel – így csúszhatsz le a támogatásról
Egyre több szakértő figyelmeztet: komoly ellentmondás van az Otthon Start és a CSOK Plusz szabályozása között, ami akár több ezer családot is kellemetlen helyzetbe hozhat.A probléma lényege, hogy olyan házaspárok is „első lakásszerzőnek” számíthatnak, akiknek már van – vagy volt – lakásuk, és ez később súlyos korlátozásokhoz vezethet, különösen az árplafonok miatt.
A Bankmonitor elemzése szerint a két program összehangolása ugyan jónak tűnt, de most kiderült:egy apró szabály miatt valaki akár 20–30 millió forinttal drágább lakást sem vásárolhat,míg mások ugyanilyen…Tovább a teljes cikkre
Példátlan ítélet született a bíróságon, 40 millió forintot kell fizetnie a banknak egy devizahitelesnek
A felvett összeg háromszorosát fizette vissza egy gyulai család.
A kereskedelmi ingatlanpiac 2026-ban: kitart a mérsékelt optimizmus
A Deloitte legfrissebb nemzetközi felmérése szerint a kereskedelmi ingatlanszektor számos kihívással néz szembe, ugyanakkor 2026-ban bővülhetnek azok a cégek, amelyek