Ezek a leggyakoribb hibák, amiket ingatlaneladáskor elkövetnek – és amiket Te könnyen elkerülhetsz!

Sokan gondolják, hogy egy ingatlan eladása gyerekjáték: feltöltünk néhány képet, megadjuk az árat, és máris jönnek az érdeklődők. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb. Egy rosszul megírt hirdetés, néhány gyenge fotó vagy hibás árképzés hetekre, akár hónapokra is visszavetheti az értékesítést.Összegyűjtöttük azokat a leggyakoribb hibákat, amelyeket mindenképp érdemes elkerülnöd, ha valóban gyorsan és jó áron szeretnéd eladni az ingatlanodat.

1. „Marketingre költeni felesleges” – nagy tévedés!

Sokan úgy gondolják, hogy az ingatlaneladás nem igényel különösebb marketinget: elég egy ingyenes hirdetés…