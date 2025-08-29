Véget ér a zártkerti rémálom? – Forradalmi változás jön a nyaralók és hobbitelkek tulajdonosainak!
Évtizedek óta a magyar ingatlanpiac mostohagyerekei a zártkerti ingatlanok: papíron mezőgazdasági földek, a valóságban azonban nyaralók, hétvégi házak vagy éppen életvitelszerűen lakott kertes házak állnak rajtuk. A furcsa jogi besorolás miatt a tulajdonosok sem hitelt, sem családtámogatást nem kaphattak, az értékesítés pedig bonyolult és hosszadalmas eljárásokhoz kötődött.
Most azonban új korszak kezdődhet: a nyár elején elfogadott törvénymódosítás alapjaiban írja át a szabályokat, és végre jogi értelemben is rendezheti ezeknek az ingatlanoknak a helyzetét.
Mi volt a baj eddig?
A zártkerti…Tovább a teljes cikkre
