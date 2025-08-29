Új korszak jön a földalattinál – jön a Hungária körúti megálló és a meghosszabbítás Rákosrendező felé!
A BKK bejelentette: előkészítési szakaszba lépett az M1-es metró teljes felújítása és bővítése. A Millenniumi Földalatti Vasút, Európa legrégebbi földalattija, most nemcsak teljesen akadálymentesített lesz, hanem új állomással és hosszabb vonallal is bővülhet.
A tervek szerint:
Új megálló épül a Hungária körútnál, közvetlen átszállással az 1-es villamosra
Megvizsgálják a meghosszabbítást a Rákosrendező vasútállomásig
Az összes állomás korszerűsítést és akadálymentesítést kap
Új, központosított forgalomirányítási rendszer épül
Három ütemben valósulhat meg:
Az M1 jelenlegi szakaszának felújítása + Hungária körúti állomás megtervezése
Meghosszabbítási
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.