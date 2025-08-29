Új korszak jön a földalattinál – jön a Hungária körúti megálló és a meghosszabbítás Rákosrendező felé!

A BKK bejelentette: előkészítési szakaszba lépett az M1-es metró teljes felújítása és bővítése. A Millenniumi Földalatti Vasút, Európa legrégebbi földalattija, most nemcsak teljesen akadálymentesített lesz, hanem új állomással és hosszabb vonallal is bővülhet.

A tervek szerint:

Új megálló épül a Hungária körútnál, közvetlen átszállással az 1-es villamosra

Megvizsgálják a meghosszabbítást a Rákosrendező vasútállomásig

Az összes állomás korszerűsítést és akadálymentesítést kap

Új, központosított forgalomirányítási rendszer épül

Három ütemben valósulhat meg:

Az M1 jelenlegi szakaszának felújítása + Hungária körúti állomás megtervezése

Meghosszabbítási…