Hiába vannak csúcson a pénztárak, csak pár ezer forinttal egészítik ki a nyugdíjad
Olvasható a sajtóban, hogy az önkéntes nyugdíjpénztárak vagyona rekordon van, soha nem kezelt még ennyi pénzt a szektor, és az egy főre jutó átlagos portfólióérték is történelmi csúcson áll. Bár kétségtelenül jó hír, hogy egyre több megtakarítás halmozódik fel nyugdíjcélra, a jelenlegi egy főre jutó összeg valójában elképesztően kevés. Reálisan számolva képtelen lesz fedezni a […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.