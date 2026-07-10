Váratlan fordulat az Otthon Startnál: milliárdokat nyerhet az állam, miközben a hitelesek ebből szinte semmit sem vesznek észre
Jelentősen megváltozott az Otthon Start támogatott hitelprogram pénzügyi háttere. Az elmúlt hónapokban látványosan estek az állampapírhozamok és a pénzpiaci kamatok, ami első pillantásra csak a befektetőket érintheti. Valójában azonban a változás az államnak komoly megtakarítást hozhat: a jelenlegi számítások szerint éves szinten akár közel 100 milliárd forinttal is csökkennek a kamattámogatások költségei.
Nagyot estek a hozamok
A magyar állampapírpiacon az elmúlt hónapokban jelentős hozamcsökkenés ment végbe. Míg a 10 éves állampapírok március végén még 7 százalék fölött járt, július elejére…
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