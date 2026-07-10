Kritikus betegség vagy baleset – Melyik biztosításra van igazán szükséged?

Márton 44 éves, kétgyerekes családapa, aki mindig arra készült, hogy egy autóbaleset vagy egy munkahelyi sérülés borítja fel az életét. Évekkel ezelőtt kötött is egy balesetbiztosítást, hogy nyugodtabban aludjon. Aztán egy rutin szűrésen kiderült, hogy magas vérnyomása mellett egy komolyabb szívprobléma is meghúzódik nála, amit azonnali beavatkozással kellett kezelni. A táppénz és a lábadozás hónapjai […]