Váratlan fordulat a Normafánál: visszavonták a szánkópálya engedélyét, egyelőre leáll minden
Újabb fordulat történt a Normafa jövőjével kapcsolatban. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ideiglenesen visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működéséhez szükséges engedélyt, így a korábbi jóváhagyás alapján a téli sportlétesítmények egyelőre nem üzemelhetnek. A döntésről a Normafa Park számolt be közösségi oldalán, az ügy hátterében pedig egy régóta húzódó jogi vita áll – tájékoztatott a Portfolio.
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