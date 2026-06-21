Váratlan fordulat a Normafánál: visszavonták a szánkópálya engedélyét, egyelőre leáll minden

Újabb fordulat történt a Normafa jövőjével kapcsolatban. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ideiglenesen visszavonta a normafai szánkó-, sífutó- és gyereksípálya működéséhez szükséges engedélyt, így a korábbi jóváhagyás alapján a téli sportlétesítmények egyelőre nem üzemelhetnek. A döntésről a Normafa Park számolt be közösségi oldalán, az ügy hátterében pedig egy régóta húzódó jogi vita áll – tájékoztatott a Portfolio.

Évek óta zajlik a küzdelem a pályák miatt

A történet nem most kezdődött. A Védegylet Egyesület hosszú ideje kifogásolja a Normafára tervezett téli sportkoncepciót,…