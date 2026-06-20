Havi 10–20 ezer forinttal is érdemes elkezdeni megtakarítani?

Sokszor észrevétlenül havi 10-20 ezer forint is kifolyik a kezedből apróbb, hirtelen jött kiadásokra. Ugyanakkor, ha a nyugdíjas évekről vagy nagyobb célokról van szó, ezt az összeget félretenni sokak számára lehetetlen küldetésnek tűnik. Pedig ha ezt a kis összeget a hónap elején automatikusan elteszed, az életszínvonaladon jó eséllyel meg sem fogod érezni. A számládon viszont […]