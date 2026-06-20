Havi 10–20 ezer forinttal is érdemes elkezdeni megtakarítani?
Sokszor észrevétlenül havi 10-20 ezer forint is kifolyik a kezedből apróbb, hirtelen jött kiadásokra. Ugyanakkor, ha a nyugdíjas évekről vagy nagyobb célokról van szó, ezt az összeget félretenni sokak számára lehetetlen küldetésnek tűnik. Pedig ha ezt a kis összeget a hónap elején automatikusan elteszed, az életszínvonaladon jó eséllyel meg sem fogod érezni. A számládon viszont […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.