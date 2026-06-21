Fizetniük kellene a beruházóknak a természet helyreállításáért? Egy külföldi modell teljesen új irányt mutathat Magyarországnak

Miközben Magyarországon naponta akár tizenhárom futballpályányi zöldterület tűnik el az építkezések miatt, egyre többen vetik fel: mi lenne, ha a beruházóknak nemcsak a környezetkárosítás elkerülése lenne a feladatuk, hanem kötelezően javítaniuk is kellene a természet állapotát? – derül ki a Portfolio cikkéből.

Egy sikeres brit modell pontosan erre épül, és szakértők szerint akár Magyarországon is új korszakot nyithatna a természetvédelem finanszírozásában. A fenntartható városfejlesztés és a természet helyreállításának kérdése a Portfolio Sustainable World 2026 konferenciáján is kiemelt téma lesz, ahol…