Újépítésű lakások 3%-os lakáshitellel – zöldövezeti otthonok a XV. kerületben

Elindult a Novus Liget legújabb értékesítési üteme Budapesten, a XV. kerület zöldövezeti részén. A lakópark különösen kedvező lehetőség azoknak, akik első otthonukat keresik, hiszen az otthonok többsége megfelel a hamarosan induló Otthon Start Program feltételeinek, így akár 3%-os fix kamatozású lakáshitellel is megvásárolhatók.

Akár 50 millió forint hitel 3%-os fix kamattal – hosszú távra tervezőknek

Az új Otthon Start Program a fiatalok és első lakásvásárlók számára kínál kedvező feltételeket. A 3%-os fix kamat akár 25 éven át garantált, ami jóval…