Megdöbbentő változások a lakástámogatásokban: akár 100 milliós ingatlanra is jár az állami pénz!
Forradalmi módosítások jelentek meg a Magyar Közlönyben, amelyek alapjaiban írhatják át a lakásvásárlási lehetőségeket Magyarországon. A CSOK Plusz, a Falusi CSOK és az Otthon Start új szabályai sokkal nagyobb mozgásteret adnak a családoknak – mostantól akár egy 100 milliós lakásra is igénybe vehető az állami támogatás.
A Duna House szakértője szerint ezek az intézkedések azonnali hatással lehetnek a lakáspiacra, főként a 80–150 millió forintos ársávban, amely most eddig nem látott lendületet kaphat.
Mi változott pontosan?
Emelkedtek az értékhatárok:
Lakásnál 100…
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.